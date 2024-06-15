ما بين رفح ولبنان.. معضلة إسرائيلية في إطفاء جبهة وإشعال أخرى

مؤشرات قوية

ويرى الخبير في الشأن العسكري، اللواء واصف عريقات، أن "هناك مؤشرات قوية على إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية واسعة بين حزب الله وإسرائيل على الحدود الشمالية"، مبينًا أن ذلك سيدفع الجيش الإسرائيلي لتقليص عملياته في قطاع غزة.

وقال عريقات، لـ"إرم نيوز"، إن "الجيش الإسرائيلي ليس لديه القدرة على فتح معارك واسعة النطاق في عدة جبهات، الأمر الذي قد يدفعه لإنهاء علمية رفح بأسرع من المتوقع، من أجل فتح جبهة جديدة مع حزب الله".

وأوضح أن "إسرائيل ستعمل على تكثيف ضرباتها الجوية وعملياتها العسكرية بمدينة رفح من أجل إنهاء العملية العسكرية بأسرع وقت ممكن، كما أنها من الراجح أن تقوم بسحب عدد من قواتها وألويتها من غزة للمناطق الشمالية استعدادًا للمواجهة مع حزب الله".

وأشار إلى أن "فتح مواجهة عسكرية مع لبنان يعني الدخول في حرب مفتوحة وطويلة الأمد، وقد تتحول لحرب إقليمية"، موضحًا أن هذا الأمر على عكس رغبة الولايات المتحدة التي تعمل من أجل ضمان الهدوء بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف عريقات: "بتقديري المرحلة المقبلة ستشهد انسحابًا إسرائيليًا عسكريًا تدريجيًا من رفح، وإنهاء غير معلن للعملية العسكرية بالمدينة باستثناء محور فيلادلفيا ومعبر رفح، مقابل تعزيز القدرات العسكرية في الجبهة الشمالية".

ووفق الخبير العسكري، فإن "الحرب بين حزب الله وإسرائيل باتت أمرًا محسومًا إلا في حال التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينهي حالة التوتر على الجبهة الشمالية الإسرائيلية".