الأونروا تُطلق نداءً عاجلاً: نحتاج 104 ملايين دولار لدعم غزة إنسانيًا

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الأربعاء، إنها تسعى إلى جمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي انتقامي في أعقاب هجمات شنتها حركة حماس على إسرائيل.

وقالت الأونروا في بيان: "نسعى، بشكل عاجل، للحصول على 104 ملايين دولار من أجل تمكين استجابتنا الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يومًا المقبلة".