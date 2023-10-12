الأونروا تُطلق نداءً عاجلاً: نحتاج 104 ملايين دولار لدعم غزة إنسانيًا
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، الأربعاء، إنها تسعى إلى جمع 104 ملايين دولار من أجل مساعدات منقذة للحياة في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي انتقامي في أعقاب هجمات شنتها حركة حماس على إسرائيل.
وقالت الأونروا في بيان: "نسعى، بشكل عاجل، للحصول على 104 ملايين دولار من أجل تمكين استجابتنا الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يومًا المقبلة".
وأضافت: "ستغطي الأموال المطلوبة الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية، والصحة، والمأوى، والحماية لما يصل إلى 250 ألف شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمر، إضافة إلى 250 ألف لاجئ من فلسطين آخرين داخل المجتمع المحلي".