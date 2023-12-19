جنوب أفريقيا تحذر مواطنيها من الملاحقة القضائية إذا قاتلوا مع الجيش الإسرائيلي في غزة
أعربت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، الاثنين، عن قلقها من التقارير التي تفيد بأن مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، قد انضموا للقتال في غزة.
وقالت الوزارة إن "مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي قد يواجهون الملاحقة القضائية في جنوب أفريقيا، وأنه من المحتمل أن يساهم مثل هذا الإجراء في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمقاضاة".
وأضافت أن "مواطني جنوب أفريقيا بحاجة إلى موافقة حكومية مسبقة للقتال بشكل قانوني في إسرائيل، وأن المواطنين المتجنسين معرضون لخطر إضافي من تجريدهم من جنسيتهم الجنوب أفريقية للانخراط في حرب لا تدعمها البلاد أو تتفق معها".
يذكر أن جنوب أفريقيا تقدمت بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل، في حين استدعت دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسبق أن استدعت جنوب أفريقيا سفير إسرائيل لديها احتجاجا على ما وصفته بسلوكه المؤسف والمرتبط بالحرب على غزة.