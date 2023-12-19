جنوب أفريقيا تحذر مواطنيها من الملاحقة القضائية إذا قاتلوا مع الجيش الإسرائيلي في غزة

أعربت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، الاثنين، عن قلقها من التقارير التي تفيد بأن مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي، قد انضموا للقتال في غزة.

وقالت الوزارة إن "مواطنيها الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي قد يواجهون الملاحقة القضائية في جنوب أفريقيا، وأنه من المحتمل أن يساهم مثل هذا الإجراء في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعلهم عرضة للمقاضاة".