توتر داخل الإدارة الأمريكية.. ترامب يثور على روبيو بسبب دعمه "السري" لنتنياهو

كشف مصدر مطلع في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رأى أن وزير الخارجية ماركو روبيو بات يكتسب نفوذًا من منصبه، ويوجهه لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وليس لمصلحة إسرائيل ككل.

وأوضح المصدر، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن ترامب نبه روبيو عدة مرات مؤخرا من هذا النمط الذي يكون العمل فيه لصالح نتنياهو من خلال تصرفات واتصالات عدة تُظهر ذلك، بالإضافة إلى تدخل من الوزير الأمريكي في ترتيبات أمنية بين واشنطن وتل أبيب، ليست من اختصاصه، وهو ما يرفضه الرئيس الأمريكي.

أخبار ذات علاقة روبيو ونتنياهو يزوران الحائط الغربي في القدس (فيديو وصور)

"غضب مكتوم"

وبيّن المصدر، أن ترامب يحمل "غضبا مكتوما" تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل مضيّ الأخير في تنفيذ خطوات عسكرية لا يحيطها تنسيق مباشر مع المكتب البيضاوي.

وذكر أن "الغضب المكتوم" لدى ترامب تجاه سياق عمل نتنياهو الذي يعتبر حليفا للرئيس الجمهوري، لا يعلن عنه الأخير سوى لدوائر مقربة وضيقه من جهة، ومن جهة أخرى، يقوم مسؤولون أمريكيون بتوضيح هذه الوضعية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يرد بأن كافة العمليات العسكرية يتقدم بتفاصيلها إلى الرئيس ترامب قبل السير فيها، ولا تواجه أي اعتراض من جانبه.

المصدر أِشار إلى أنه بات واضحا لمقربين من ترامب أن هناك بعض الأمور التي تجعل الأخير لا يعلن هذا الغضب بشكل مباشر، ويخرج بتصريحات على عكس ذلك، وهي قد تتعلق بهيبته وعدم رغبته في الظهور في موقف ضعيف أو أنه على خلاف مع نتنياهو أمام من يختلفون مع سياساته في دعم كل خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكشف المصدر أن معارضي ترامب في دعمه لخطط وسياسات نتنياهو ليسوا من الحزب الديمقراطي فقط، بل يشملون قيادات جمهورية في الكونغرس. وأوضح أن أي صدام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يضعف موقف ترامب بشكل كبير أمام دوائر صنع القرار

أخبار ذات علاقة "مخطط إستراتيجي".. مسؤول إسرائيلي يكشف حقيقة خلافات ترامب ونتنياهو

الخلاف على الأولويات

وبحسب المصدر، فإن أكثر ما يزيد من تراكمات هذا الغضب المكتوم داخل ترامب من نتنياهو، أن ما يهم الرئيس الأمريكي هو عودة الرهائن الإسرائيليين بشكل أكبر من نتنياهو، وعمل كثيرا على وقف إطلاق النار لإتمام عملية تتعلق بخروج الأسرى لدى حركة حماس، في حين أن نتنياهو لا يضع المحتجزين الإسرائيليين ضمن أولوياته.

وأفاد المصدر، بأن نتنياهو يتحدث لترامب عبر فترات عدة منذ بداية الحرب والعمليات العسكرية، أنه مع هذه المرحلة أو تلك الخطوة سيقضي على حركة حماس، وفي مرة أخرى، أنه سيحرر الرهائن، وفي النهاية لا يحدث أي من ذلك.

وأكد أن نتنياهو يُعطي خطوطا عريضة حول عملياته لترامب، ومن بينها عملية غزة التي بدأها مؤخرا، حيث ينظر الرئيس الأمريكي عادة إلى تلك الخطوط العريضة على أنها مقدمة للتباحث أو لأخذ الرأي والترتيب، في حين أن نتنياهو يتعامل في سياق أن مجرد الإبلاغ بالخطوط العريضة بمثابة الحصول على الضوء الأخضر للمضي والتنفيذ، وهذا ما يتكرر كثيرا.

وذكر المصدر، أن نتنياهو يؤكد عند التشاور مع ترامب حول عملية عسكرية من خلال اتصالات أو وفود أو مبعوثين أو دوائر التنسيق الدبلوماسي والعسكري أنه سيطلعه على التفاصيل ولا يحدث ذلك نهائيا، ويجد ترامب أن ما جرى كان هناك عبارة عن حديث عام ليس أكثر.