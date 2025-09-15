إعلام لبناني: عدة إصابات في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في النبطية

عباس: لا استقرار في المنطقة إلا بوقف حرب غزة وإقامة الدولة الفلسطينية

عباس: لا استقرار في المنطقة إلا بوقف حرب غزة وإقامة الدولة الفلسطينية
الرئيس الفلسطيني محمود عباسالمصدر: رويترز
أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضرورة اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الدول العربية.

وقال عباس في كلمته أمام قمة الدوحة إن "مفتاح الأمن والاستقرار يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال والنهب الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وععاصمتها القدس الشرقية" وفق تعبيره.

وقال عباس إن "المساس بأي دولة عربية هو مساس بأمننا المشترك"، داعيا المجتمع الدولي إلى "محاسبة إسرائيل على جرائمها".

