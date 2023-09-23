قصف تركي عنيف يتسبب بحرائق شمالي العراق

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، بأن حرائق اندلعت في غابات برادوست بمحافظة أربيل، ضمن إقليم كردستان شمالي البلاد؛ بسبب غارات عنيفة شنتها طائرات حربية تركية.

وقالت المصادر، لـ"إرم نيوز"، إن طائرات حربية تركية شنت ضربات عنيفة على غابات برادوست في أربيل، ما أسفر عن اندلاع حرائق كبيرة، مبينة أن فرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة على الحريق.

وأضافت: "القصف تسبب بخسائر مادية في منازل قريبة من موقعه، وألحق أضرارا بمركبات مدنية، دون تسجيل خسائر بشرية.. لم تُعرف الخسائر في الأهداف التي قصفتها الطائرات التركية حتى الآن".

وتنفذ الطائرات التركية بين الحين والآخر طلعات تقول إنها تستهدف حزب العمال الكردستاني داخل إقليم كردستان العراق، فيما تطالب حكومة الإقليم عناصر الحزب بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان.

وكثفت تركيا مؤخرا ضرباتها ضد قواعد الحزب في العراق، وسط رفض الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، ومطالبات باللجوء لمجلس الأمن الدولي، باعتبار أن القصف يُعدّ انتهاكًا لسيادة البلاد.