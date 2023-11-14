ارتفاع عدد ضحايا القصف على غزة إلى 11320

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن من بين الضحايا 198 من الكوادر الطبية، إضافة إلى 51 صحفيًا. وأشار المكتب إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية قضى 40 شخصًا داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي حصاره الفعلي للمجمع، "واستهداف كل شيء يتحرك داخله، وبسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي، ونفاد الوقود، وتوقف غرف العمليات الجراحية تمامًا" في المستشفى.

وأورد المكتب عددًا من الإحصاءات أظهرت أن عدد المفقودين بلغ 3600، منهم 1755 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض.

وفي مؤتمر صحفي من غزة، طالبت الحركة دول العالم بالضغط على إسرائيل "من أجل الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية التي تنفذها بالطائرات والدبابات"، بحسب المكتب.

كما طالبت بفتح معبر رفح بشكل عاجل وفوري ودائم "ليكون ممرًا آمنًا تتدفق من خلاله المساعدات والإمدادات الطبية للمستشفيات والمراكز الإغاثية المختلفة".