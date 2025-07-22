الدفاعات الإسرائيلية تعترض صاروخا حوثيا أطلق من اليمن

دوت صفارات الإنذار في وسط وجنوب إسرائيل بعد رصد الجيش الإسرائيلي لإطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وعملت منظومات الدفاع على اعتراضه.

وتم الإعلان على عدة مواقع منها صحيفة يسرائيل هايوم، عن اعتراض الصاروخ دون إصابات حتى الآن.

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ حوثي أطلق من اليمن (فيديو)

ويُعتبر إطلاق الصاروخ الرد الثاني من ميليشيا الحوثي على الهجوم الإسرائيلي الأخير على عدة أهداف منها ميناء الحديدة بالمسيرات.

وكانت قيادات الميلشيا هددت بالاستمرار باستهداف إسرائيل دعما للفلسطينيين في غزة، وسط محاولات إسرائيلية لجر الولايات المتحدة إلى رد حاسم ضد الحوثي، على شاكلة الرد ضد إيران.