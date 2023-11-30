الصين تقدم "ورقة موقف" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
اقترحت الصين في ورقة موقف صدرت، اليوم الخميس، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أن يكثف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وساطته الدبلوماسية ويعيد إطلاق حل الدولتين ويدعو لمؤتمر سلام دولي يكون "أكثر موثوقية وفاعلية" في أقرب وقت ممكن.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان تضمن المقترحات أن الصين تحث مجلس الأمن أيضا على الاستجابة للنداء العام للمجتمع الدولي من أجل وقف شامل لإطلاق النار لإنهاء القتال.
و قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: “علينا منع اتساع الصراع لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها من خلال حث الدول التي لها تأثير على الجانبين على لعب دور فعال”.
وأضاف، إن الصين تعتزم إرسال دفعة أخرى من الإمدادات الإنسانية الطارئة إلى قطاع غزة.
كما تضمنت ورقة الموقف الصينية، دعوة حثيثة لبدء التخطيط الدولي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي تسببت بدمار هائل في القطاع المحاصر.