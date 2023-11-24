القوات الإسرائيلية تقتحم قرية رمانة غرب جنين

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الجمعة، إن "ما يزيد عن 30 آلية عسكرية إسرائيلية بينها جرافات اقتحمت قرية رمانة غرب مدينة شمال الضفة الغربية جنين من داخل معسكر سالم".

وأضافت الوكالة، أن "القوات الإسرائيلية فرضت حصارا محكما على القرية وأغلقت مداخلها واستولت على عدة منازل وحولتها لنقاط مراقبة عسكرية، بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة".