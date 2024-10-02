"حزب الله" يعلن استهداف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه في مارون الراس جنوب لبنان

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العالم العربي

مقتل "صهر حسن نصر الله" إثر غارة على دمشق

مقتل "صهر حسن نصر الله" إثر غارة على دمشق
صواريخ في سماء العاصمة السورية دمشقالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أكتوبر 2024، 8:27 م

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قتيلين من بين قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في دمشق يحملان الجنسية اللبنانية.

ونقل المرصد عن مصادر أن أحد القتيلين هو حسن جعفر قصير.

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وأشار إلى أن القصير هو صهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل الجمعة الماضية في بيروت.

وكانت إسرائيل اغتالت شقيقه قبل يومين وهو مسؤول عن نقل السلاح للحزب من سوريا إلى لبنان.

وأعلنت وكالة سانا في وقت سابق أن 3 قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في حي المزة فيلات بدمشق.

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