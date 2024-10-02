مقتل "صهر حسن نصر الله" إثر غارة على دمشق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قتيلين من بين قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في دمشق يحملان الجنسية اللبنانية.

ونقل المرصد عن مصادر أن أحد القتيلين هو حسن جعفر قصير.

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وأشار إلى أن القصير هو صهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل الجمعة الماضية في بيروت.

وكانت إسرائيل اغتالت شقيقه قبل يومين وهو مسؤول عن نقل السلاح للحزب من سوريا إلى لبنان.

وأعلنت وكالة سانا في وقت سابق أن 3 قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في حي المزة فيلات بدمشق.