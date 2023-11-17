إسرائيل تغتال خالد أبوهلال قائد "الأحرار" الفلسطينية ونجله

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي اغتال خالد أبوهلال قائد حركة "الأحرار" الفلسطينية مع نجله، بقصف منزله في منطقة الشيخ رضوان في غزة.

وكانت طائرة إسرائيلية قد شنت غارة على منزل أبوهلال فجر الجمعة ما أدى لمقتله برفقة نجله، علماً أن قائد حركة "الأحرار" في غزة كان قد فقد طفلته في بداية حرب غزة.

يذكر أن خالد أبوهلال كان إحدى الشخصيات القيادية في حركة "فتح" التي تقود السلطة الفلسطينية، إلا أنه اختلف مع قادة الحركة لينشق ويؤسس حركة "الأحرار" وجناحها العسكري.