استعدادا للمواجهة.. حزب الله يكثف تهريب السلاح من مخزوناته في سوريا

قالت مصادر أمنية سورية، إن حزب الله مستمر في محاولات تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان، فيما تم الكشف عن شبكة جديدة أقامتها إيران لإمداد حزب الله بالمال والسلاح، انطلاقا من العراق مرورا بالأراضي السورية نحو لبنان، وذلك للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر / كانون الأول 2024.

وذكر مصدر في الداخلية السورية، فضل عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول بالتصريح، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن السلطات السورية أحبطت خلال شهرين فقط أكثر من 10محاولات تهريب للسلاح كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان.

استعادة المخزونات من سوريا

المصدر قال إن حزب الله يحاول بشكل رئيسي استعادة جزء من مخزون الأسلحة الذي يعود له وللميليشيات الإيرانية التي قاتلت مع نظام الأسد بدعم من إيران، والتي ما زال قسم كبير منها مُخبأً في مستودعات ومخازن سرية على امتداد الجغرافيا السورية.

ويضيف المصدر بأن السلطات السورية وضعت يدها على العديد من هذه المخازن، فيما تراقب تحركات العديد من شبكات التهريب التي تعمل لصالح الحزب، فيما قصفت إسرائيل عددا آخر من المستودعات. موضحا أن جزءا آخر من السلاح، غير معلوم حجمه وكمياته، ما زال على ما يبدو بعيدا عن عيون السلطات السورية وإسرائيل، وهو ما يحاول حزب الله استعادته في سباق مع الزمن.

من جهتها، رجحت مصادر سياسية لبنانية أن يكون النشاط الكثيف لحزب الله في تهريب السلاح من سوريا في الآونة الأخيرة، مرتبطا بالتحديات الكبيرة التي يتعرض لها، وخاصة قضية نزع سلاحه التي باتت محل إجماع عربي وإقليمي ودولي، مرفقا بضغوط كبيرة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقول المصادر إن الحزب قرر الوقوف في وجه مساعي الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، ومن هنا فهو يسعى لتدعيم موقفه داخليا والتحضير لمواجهة محتملة مع إسرائيل، ومع وجود هذا الاحتمال يحتاج "الحزب" إلى سلاحه وسلاح إيران المخزن سابقا في سوريا، وفي أماكن يعلم مكانها "الحزب"، خصوصا وأن الهجمات الإسرائيلية أفقدت "الحزب" مخزونا كبيرا من ترسانته العسكرية المخزنة منذ زمن في لبنان.

جهود سورية وعقبات

ووفقا للمصدر الأمني السوري، فإنه رغم سيطرة القوات السورية على مناطق واسعة من الحدود السورية اللبنانية، إلا أن الفجوات الأمنية ما زالت موجودة في العديد من المناطق على طول الحدود التي تصل إلى 375 كيلو مترا، وخاصة في حمص والقلمون، سيّما وأنها مناطق تنشط فيها عمليات التهريب منذ عشرات السنوات.

ويضيف المصدر أن جهود الحكومة لضبط الأمن على الحدود تواجه عقبات من ناحية عدد العناصر والإمكانيات المتوفرة لكشف عمليات التهريب، حيث تقتصر الإمكانيات على الدوريات، والدرونات، والإخباريات التي تصل للأمن الداخلي عن محاولات التهريب، كما أن طبيعة الجغرافيا الجبلية الصعبة للحدود السورية-اللبنانية في مناطق أرياف حمص والقلمون تحدّ قدرة الدولة السورية على ضبط الحدود.

وتتنوع الأسلحة المهربة من سوريا إلى لبنان، فمن بين شحنات الأسلحة التي استطاعت السلطات السورية اعتراضها كانت تحتوي صواريخ غراد، وصواريخ خارقة للدروع، إضافة للأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

عودة التهريب

الكاتب والباحث اللبناني، علي حمادة، قال إن ما يظهر هو أن تهريب السلاح من سوريا إلى حزب الله، رغم توقفه لفترة قصيرة، عاد بشكل منتظم ومتكرر، مشيرا إلى المداهمات التي تقوم بها السلطات السورية لمخابئ سلاح أو توقيف شاحنات تحمل أسلحة متجهة إلى لبنان لحساب الحزب.

ويؤكد حمادة في تصريحات، لـ "إرم نيوز"، على وجود مخازن ومخابئ أسلحة كثيرة في سوريا، تنتشر في العديد من المناطق ولم يتم الكشف عنها كلها حتى الآن.

ويلفت حمادة إلى أن عصابات التهريب تعمل في كل الظروف ولا تتأثر بتغير الأنظمة؛ لأن عملها يقوم على المنفعة المالية، ولا تتوقف أعمالها حتى لو تغيرت الأنظمة، وبالتالي فإن حزب الله يعرف ذلك ويستخدم هذه العصابات في تهريب المال والسلاح.

الحزب يحتاج إلى الأموال

الكاتب حمادة يشير إلى أن حزب الله يحتاج إلى تجديد مخزونه باستمرار؛ لأنه فقد الكثير من الأسلحة خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، ولكنه يلفت إلى أن "العنصر الأهم في التهريب ليس السلاح فقط، وإنما المال. مضيفا: "حزب الله يعاني من ضائقة مالية كبيرة، ويحتاج إلى إمدادات مالية (بالقطع الأجنبي)، من أجل تمويل التنظيم العسكري والأمني، إضافة إلى تسديد نفقات كبيرة لعشرات الآلاف من المنتسبين إليه، وتعويض جمهوره بعدما جرى تدمير العديد من القرى في الجنوب.

ويختصر حمادة كل ما يحصل بأن "حزب الله يرفض رفضا تاما التخلي عن السلاح وعن وظيفته في لبنان وفي الإقليم، وهذا هو لبّ الموضوع وبيت القصيد في كل نشاطاته ومحاولاته الآن ومن قبل" وفق تعبيره.