نتنياهو يقر بـ"ضغوط كبيرة" وينفي التوصل لصفقة بشأن الأسرى

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن "الولايات المتحدة والعالم يمارسون ضغوطا كبيرة علينا"، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل حتى الآن لأي صفقة بشأن الأسرى.

وأكد نتنياهو في مؤتمر صحفي أن إسرائيل تتعرض لضغوط دولية في حربها ضد حماس، وعبر عن امتنانه "للدعم الأميركي"، وأوضح أن الولايات المتحدة ترسل شحنات لا غنى عنها من الأسلحة.

وتابع قائلا، إن من المهم تقديم مساعدات إنسانية إلى غزة كي تستمر الحرب ضد حماس وبدونها سيتقلص الدعم الدولي للعملية العسكرية الإسرائيلية.

وقال نتنياهو إنه حتى الآن لا توجد صفقة خاصة بالأسرى المحتجزين لدى حماس، نافيا ما وصفه "بالتقارير المغلوطة" التي تحدثت عن اقتراب التوصل إلى صفقة لتحرير بعض المحتجزين.

وأكد أنه سوف يعلم الإسرائيليين في حالة التوصل إلى شيء ما.

وأوضح نتنياهو أنه لن يتوقف قبل ضمان أن غزة لن تشكل تهديدًا لإسرائيل.