اليمن.. قصف حوثي "عنيف" يستهدف المدنيين في الضالع

شنّت ميليشيا الحوثي في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، قصفًا مدفعيًا عنيفًا، استهدف المناطق المدنية في محافظة الضالع وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع العسكري، إن "القصف الذي استخدمت فيه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قذائف الدبابات، كان مباشرًا، بهدف الإضرار بالمدنيين، إذ استهدفت الأعيان المكتظة بالأهالي، في بلدة باجة بمنطقة حجر شمالي الضالع".

وأضاف المركز في بيان عبر صفحته على "فيسبوك" أن "القذائف المدفعية للحوثيين انهالت على مقربة من الأحياء السكنية، متسببة بحالة كبيرة من الهلع والذعر بين أوساط المواطنين".

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ولفت إلى أن "إحدى تلك القذائف سقطت على مقربة من أحد الأحياء السكنية المأهولة والمكتظة بالأهالي.

تزامن ذلك في أثناء تواجد أبناء الحي للعب بجوار منازلهم"، واصفًا نجاتهم من عواقب القذيفة بـ"الأعجوبة".

ووفق البيان، فإن "ميليشيا الحوثي الإرهابية لا تتوانى عن قصف واستهداف الأعيان المدنية والمناطق السكنية بشكل متواصل، لا سيما في مناطق (حجر، وقعطبة، ومريس) شمالي الضالع؛ مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال".