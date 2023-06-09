الجيش الإسرائيلي يقمع احتجاجًا لبنانيًا يندّد بتجريف الأراضي
واجهت القوات الإسرائيلية بالغاز المسيل للدموع تجمعًا احتجاجًيا لأهالي بلدة كفرشوبا وبلدات منطقة العرقوب المجاورة، بعد تنديدهم بتجريف أراضيهم".
وكفرشوبا بلدة لبنانية تقع في منطقة العرقوب من قضاء حاصبيا، وتبعد 120 كيلو مترًا عن العاصمة بيروت، وتقع على ارتفاع ما بين 1200 متر و1500 متر عن سطح البحر.
وعلى وقع انتشار كثيف للجيش اللبناني ولقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان، حاول عدد من الأهالي المحتجين اختراق الخط الحدودي.
بدوره أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "ينفذ انتشارًا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي".
وكانت الدعوة إلى تجمع أهالي بلدات العرقوب قد جاءت للتضامن مع المزارع إسماعيل ناصر، الذي تصدّى لجرافة عسكرية إسرائيلية وهي تجرف أرضه، تمهيدًا لبناء سور متوغّل خلف الخط الأزرق وفي الأراضي الجنوبية المحررة.
ولقيت مواجهة المزارع الأعزل للجرافة الإسرائيلية مواقف تشيد بشجاعته، حيثُ أجرى رئيس مجلس النواب نبيه برّي اتصالًا هاتفيًا بالمزارع ناصر.