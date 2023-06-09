الجيش الإسرائيلي يقمع احتجاجًا لبنانيًا يندّد بتجريف الأراضي

وعلى وقع انتشار كثيف للجيش اللبناني ولقوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان، حاول عدد من الأهالي المحتجين اختراق الخط الحدودي.

بدوره أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "ينفذ انتشارًا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة العدو الإسرائيلي".