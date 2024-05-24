القاعدة تستهدف بالطيران المسيّر تجمعات قبلية في اليمن

أكدت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز" أن "تنظيم القاعدة الإرهابي، نفذ في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس، هجومًا جويًّا بالطائرات المسيرة، استهدف من خلاله تجمعات قبلية في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكرت المصادر بأن: "الطائرات المسيّرة التي أطلقها تنظيم القاعدة، استهدفت نقاطًا يُشرف عليها رجال القبائل، بالإضافة إلى تجمعات ومبانٍ سكانية تابعة للقبائل، في وادي جنن شرقي وادي عومران بمديرية مودية شرقي محافظة أبين.

وبحسب المصادر، فإن الهجوم المسيّر الذي نفذه، "عناصر التنظيم الإرهابي، مساء الخميس، يأتي عقب ٢٤ ساعة من هجوم مماثل استهدف كذلك تجمعات قبلية، وأنهما (الهجمات الجوية) لم تسجل سقوط أي ضحايا، سوى جريح مدني واحد، في هجوم الأربعاء".