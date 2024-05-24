القاعدة تستهدف بالطيران المسيّر تجمعات قبلية في اليمن
أكدت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز" أن "تنظيم القاعدة الإرهابي، نفذ في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس، هجومًا جويًّا بالطائرات المسيرة، استهدف من خلاله تجمعات قبلية في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وذكرت المصادر بأن: "الطائرات المسيّرة التي أطلقها تنظيم القاعدة، استهدفت نقاطًا يُشرف عليها رجال القبائل، بالإضافة إلى تجمعات ومبانٍ سكانية تابعة للقبائل، في وادي جنن شرقي وادي عومران بمديرية مودية شرقي محافظة أبين.
وبحسب المصادر، فإن الهجوم المسيّر الذي نفذه، "عناصر التنظيم الإرهابي، مساء الخميس، يأتي عقب ٢٤ ساعة من هجوم مماثل استهدف كذلك تجمعات قبلية، وأنهما (الهجمات الجوية) لم تسجل سقوط أي ضحايا، سوى جريح مدني واحد، في هجوم الأربعاء".
في الوقت نفسه، أكد الموقع الرسمي باسم القوات المسلحة الجنوبية "درع الجنوب"، على أن "تنظيم القاعدة الإرهابي، شنّ، مساء الخميس، هجومًا بالمسيّرات الحوثية الإيرانية، على تجمعات ونقاط القبائل في وادي جنن بوادي عومران بمديرية مودية".
واعتبر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب، أن "لجوء تنظيم القاعدة الإرهابي، لاستهداف القبائل بالمسيّرات الحوثية الإيرانية، يؤكد بما لا يدعُ مجالًا للشك، فقدانه القدرة على المواجهة الميدانية، عقب تكبده الخسائر المتتالية، التي أذاقتهم إياها القوات المسلحة الجنوبية، جنبًا إلى جنب مع رجال القبائل".
وأضاف النقيب، في تصريح أورده "درع الجنوب"، بأن "الاستهدافات الإرهابية للقاعدة بالمسيّرات الإيرانية، تعتبر تأكيدا صريحا على العلاقة الإستراتيجية بين التنظيمين الإرهابيين (القاعدة والحوثي)".