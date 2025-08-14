غيرت مسارها نحو تركيا.. سوريا تمنع طائرة لاريجاني من عبور مجالها الجوي

أفادت وسائل إعلام تركية بأن السلطات السورية منعت، أمس الأربعاء، طائرة تقل مسؤولًا إيرانيًّا كبيرًا من استخدام مجال سوريا الجوي؛ ما أجبر الطائرة على تغيير مسارها.

ووفق ما نقل تلفزيون سوريا عن موقع "تركيا اليوم"، فإن السلطات السورية رفضت منح الإذن لطائرة إيرانية تقل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بدخول المجال الجوي السوري، خلال رحلة من العراق إلى لبنان؛ ما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والعبور عبر تركيا.

ويأتي ذلك ضمن إطار سياسة قائمة منذ كانون الأول الماضي، تقضي بحظر دخول جميع الطائرات الإيرانية إلى المجال الجوي السوري، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأوقف منع السلطات السورية مرور الطائرات الإيرانية خطوط الإمداد السابقة للسلاح والمقاتلين إلى "حزب الله" في لبنان، وأكد القطيعة الكاملة للحكومة السورية مع طهران.