مسؤول لبناني: خطة مواجهة "الفسفور الإسرائيلي" عديمة الجدوى

وصف رئيس لجنة البيئة في البرلمان اللبناني، غياث يزبك، خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة تداعيات المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في الجنوب بأنها خطة نظرية وإنشائية وتفتقد أي نقاط عملية.

وقال "يزبك" إن الخطة تعوّل على إمكانية الحصول على أموال من المنظمات الدولية، فضلاً عن تمويل من مصرف لبنان المركزي ووزارة المالية اللذين لم يبديا استعدادًا لتمويلها.

وأضاف يزبك: "نحن، اليوم، أمام خطر إسرائيلي، وأمام خطر عدم القدرة على المواجهة بسبب عدم توافر الأموال.. ليست لوزارة الصحة ولا للمستشفيات والطواقم الطبية القدرة اللازمة لمعالجة هكذا حالات".

وبحسب المسؤول، فإن الاستخدام المفرط للفوسفور الأبيض من قبل إسرائيل قضى على 4.6 مليون متر مربع من الأراضي الخضراء في جنوب لبنان، وأتلف أكثر من 45 ألف شجرة زيتون.