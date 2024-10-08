ملاجئ مكتظة ومستشفيات خارج الخدمة.. مخاوف من تفشي الأمراض في لبنان

حذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في بيروت، الثلاثاء، من خطر تفشي الأمراض في لبنان بسبب ظروف التكدس في ملاجئ النازحين، وإغلاق مستشفيات مع فرار مسعفين من الهجوم الإسرائيلي.

وقال إيان كلارك، المسؤول بمنظمة الصحة العالمية في لبنان في مؤتمر صحفي في جنيف عبر رابط فيديو من بيروت: "نواجه وضعًا يزيد فيه بشدة احتمال تفشي أمراض، مثل الإسهال المائي الحاد والتهاب الكبد (أ) وعدد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات".

وأوضح أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة حذرت فعلًا من أن النظام الصحي متدهور، وأن هناك حتى الآن 5 مستشفيات في لبنان صارت خارج الخدمة، و4 مستشفيات أخرى تعمل من دون الكفاءة نتيجة للأعمال القتالية.

وأشار إلى أن المستشفيات أُغلقت؛ لأن المسعفين إما فروا من القتال أو طلبت منهم السلطات الإخلاء.

وفي المؤتمر نفسه عبر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، عن القلق إزاء قدرة لبنان على توفير غذائه لنفسه.

وقال المسؤول إنّ آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية في جنوب البلاد احترقت أو هجرت وسط تصاعد الأعمال القتالية.

وبدوره، قال ماثيو هولينغورث، مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان "يوجد قلق غير عادي بشأن قدرة لبنان على الاستمرار في الزراعة والإنتاج الغذائي وإطعام ذاته"، مضيفًا أنه لن تُحصَد المحاصيل، وسيصيب العفن الإنتاج في الحقول.

ووفق الأرقام الرسمية، فقد قُتل ما يزيد على ألفي شخص في لبنان منذ أكتوبر 2023، بينهم ما يزيد على 1000 منذ بدء القصف الجوي المكثف في 23 سبتمبر الماضي على جنوب لبنان وشرقه وكذلك ضاحية بيروت الجنوبية.

ومن بين القتلى ما يزيد على 97 عامل إسعاف وإنقاذ قتلوا بنيران إسرائيلية، بينهم 40 قضوا خلال الأيام القليلة الماضية، على ما أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، يوم الخميس الماضي.

وقدرت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، عدد النازحين هربًا من العمليات العسكرية بنحو 1,2 مليون يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عدة من بيروت، في عملية نزوح وصفها رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأنها الاكبر في تاريخ لبنان.