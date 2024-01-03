اغتيال العاروري.. ما بين رد حماس والاستثمار الإسرائيلي

تباينت الآراء السياسية بشأن شكل رد حركة حماس الفلسطينية على اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت حماس مقتل القيادي العاروري، الذي تتهمه إسرائيل بالمسؤولية المباشرة عن العمل العسكري ضدها في الضفة الغربية، إلى جانب اثنين من قادة القسام في لبنان.

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ويرى المحلل السياسي يونس الزريعي أن "العاروري شخصية مدرجة بالأساس على قائمة الاغتيالات قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، لارتباطه وفق الاتهامات الإسرائيلية بإشعال الضفة الغربية وتمويل النشاطات العسكرية فيها".

وأوضح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "العاروري شخصية مهمة جداً بالنسبة لحماس، ولا يقل أهمية عن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، كما أنه يعتبر قائد الحركة في الضفة الغربية"، مبيناً أن "العاروري خسارة كبيرة لحلفاء حماس".

وأضاف الزريعي أن "اغتيال العاروري خسارة لا تقتصر على حماس فقط، وإنما على إيران وحزب الله وما يطلق عليه اسم محور المقاومة"، لافتاً إلى أن "ذلك يمثل مكسباً كبيراً لإسرائيل ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وحكومته".

وفيما يتعلق بشكل رد الحركة على اغتياله، أكد الزريعي أن "الحرب بين حماس وإسرائيل قائمة بالأساس وبالتالي لن يفكر أحد بالرد من عدمه، لأن الجانبين في حالة مواجهة مسلحة مستمرة منذ أكثر من شهرين في غزة".