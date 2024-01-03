اغتيال العاروري.. ما بين رد حماس والاستثمار الإسرائيلي
تباينت الآراء السياسية بشأن شكل رد حركة حماس الفلسطينية على اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأعلنت حماس مقتل القيادي العاروري، الذي تتهمه إسرائيل بالمسؤولية المباشرة عن العمل العسكري ضدها في الضفة الغربية، إلى جانب اثنين من قادة القسام في لبنان.
ردود بلاغية
ويرى المحلل السياسي يونس الزريعي أن "العاروري شخصية مدرجة بالأساس على قائمة الاغتيالات قبل الحرب الإسرائيلية على غزة، لارتباطه وفق الاتهامات الإسرائيلية بإشعال الضفة الغربية وتمويل النشاطات العسكرية فيها".
وأوضح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "العاروري شخصية مهمة جداً بالنسبة لحماس، ولا يقل أهمية عن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، كما أنه يعتبر قائد الحركة في الضفة الغربية"، مبيناً أن "العاروري خسارة كبيرة لحلفاء حماس".
وأضاف الزريعي أن "اغتيال العاروري خسارة لا تقتصر على حماس فقط، وإنما على إيران وحزب الله وما يطلق عليه اسم محور المقاومة"، لافتاً إلى أن "ذلك يمثل مكسباً كبيراً لإسرائيل ولرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وحكومته".
وفيما يتعلق بشكل رد الحركة على اغتياله، أكد الزريعي أن "الحرب بين حماس وإسرائيل قائمة بالأساس وبالتالي لن يفكر أحد بالرد من عدمه، لأن الجانبين في حالة مواجهة مسلحة مستمرة منذ أكثر من شهرين في غزة".
وبين أن "ردود فعل حماس لن تكون أكثر من الردود البلاغية والكلامية، خاصة أن الحرب مستمرة وما زالت مفاوضات إطلاق النار متعثرة حتى اللحظة، برغم أن الباب لم يغلق"، قائلاً: "اغتيال العاروري يأتي في إطار ما يحدث في غزة".
ورجح الزريعي أن "نتنياهو كان يبحث عن مشهد النصر لإسدال الستار على الحرب، وبتقديري إسرائيل تحتاج لهذا المشهد من أجل تضخيمه واعتباره أهم من اغتيال قائد الحركة في غزة يحيى السنوار"، على حد تعبيره.
ومضى قائلًا: إن "نجاح إسرائيل باغتيال العاروري حقق النصر لحكومة نتنياهو التي ستعمل على إتمام صفقة شاملة مع حماس"، قائلاً: "إسرائيل حصلت على صورة النصر واغتيال العاروري سيؤدي لتهدئة جبهتها الداخلية".
رد عسكري
ويرى المحلل السياسي مصطفى قبها أن "اغتيال العاروري وإن كان يمثل بداية النهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن حماس لن تسمح لمثل هذا الحدث بأن يمر مرور الكرام، وستعمل على توجيه ضربة عسكرية رداً على ذلك".
وأوضح، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "حماس ستعمل على توجيه ضربة لإسرائيل من الجبهة الشمالية مع لبنان"، لافتاً إلى أن الحركة وفصائل موالية لها ستقوم بقصف البلدات الشمالية لإسرائيل واستهداف مواقع عسكرية هناك.
وأضاف قبها أنه "لا يمكن لحماس أن تسمح بمرور حادثة الاغتيال من دون الرد عسكرياً، خاصة وأن الصمت سيؤدي للإضرار بصورتها العسكرية أمام حلفائها"، مؤكداً أن الجبهة الأمثل لحماس للرد هي الجبهة اللبنانية.
وأشار إلى أن "رد حماس من لبنان يأتي في إطار سياسة الرد بالمثل على عملية الاغتيال، إذ إن العملية نفذتها إسرائيل خارج الأراضي الفلسطينية، بما يستوجب الحركة الرد من الخارج"، مبيناً أن ذلك في إطار قواعد الاشتباك بين الجانبين.
ورجح قبها أن يؤدي ذلك "إلى زيادة حالة التوتر مع جبهة لبنان، خاصة وأن إسرائيل سترد على أي عمليات من قبل حماس والفصائل الموالية لها"، مشدداً على أن ذلك سيخلق أيضاً خلافاً بين حماس والدولة اللبنانية.
وبين أن "الرد العسكري لن يكون بحجم أحداث السابع من أكتوبر، وربما تسعى حماس لاستهداف شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية بالخارج"، مستدركاً: "لكن ذلك سيكون محسوباً بدقة ويحتاج لفترة طويلة من أجل تحقيقه".
وبحسب المحلل السياسي، فإن "إسرائيل تبحث عن صيد ثمين لتبرير خطوة إنهاء الحرب وإيهام الإسرائيليين بتحقيقها إنجازا عسكريا غير مسبوق"، مؤكداً أن "الوضع العسكري لحماس بعد اغتيال العاروري سيكون مختلفًا".