وفد حماس يصل القاهرة للتباحث بشأن وقف إطلاق النار

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن وفدا تابعا لها وصل إلى القاهرة للاجتماع مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وكررت حماس مطالبها التي اقترحتها في 14 مارس/ آذار قبل أن يوافق مجلس الأمن الدولي على قرار في 25 من الشهر ذاته يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.