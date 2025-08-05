الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي

أعلنت ميليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ باليستي فرط صوتي.

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وقال يحيى سريع، الناطق العسكري باسم ميليشيا الحوثي، في مقطع مصور، إن "العملية النوعية" تضمنت استهداف المطار بصاروخ "فلسطين 2" الباليستي الفرط صوتي، مؤكدا تحقيق العملية هدفها بنجاح، وفق وصفه.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، فجر اليوم الثلاثاء، أنه رصد واعترض صاروخاً أطلق من جهة اليمن تجاه الأراضي الإسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل بعد ورود تحذيرات من رصد إطلاق صاروخ حوثي من اليمن.