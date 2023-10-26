السودان.. حمدوك يتولّى مهمة توحيد القوى المدنية الديمقراطية

اختارت قوى سودانية، اليوم الخميس، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية السابق الدكتور عبدالله حمدوك، رئيسًا لهيئة قيادية مهمتها التحضير لمؤتمر تأسيسي لوحدة القوى الديمقراطية المدنية في البلاد.

وكانت قوى سياسية سودانية، قد أنهت، اليوم، اجتماعات عقدتها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ناقشت خلالها سبل وقف الحرب، واستعادة الحكم المدني للفترة الانتقالية.

وشارك في الاجتماعات أحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، ولجان مقاومة، إضافة لشخصيات بارزة يتقدمها رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك.

وأكد البيان الختامي للمجتمعين التوافق على هيكل تنظيمي مؤقت يشمل "الهيئة القيادية" برئاسة حمدوك، للقيام بالمهام الرقابية والإشرافية، ومتابعة التحضير للمؤتمر التأسيسي لوحدة القوى المدنية الديمقراطية.