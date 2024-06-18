الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط لمهاجمة لبنان
قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه وافق على خطط عملياتية لتنفيذ هجوم في لبنان في وقت تصعّد فيه إسرائيل وميليشيا حزب الله من حدة خطابهما وهو ما قد يؤدي إلى شن حرب.
وأضاف الجيش "في إطار تقييم الوضع، جرت الموافقة على خطط عملياتية لشن هجوم في لبنان والتصديق عليها، واتخذت قرارات حيال مواصلة زيادة جاهزية القوات في الميدان"، بحسب "رويترز".
وتزامناً مع الإعلان الإسرائيلي قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الولايات المتحدة لا تريد حرباً إقليمية أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.
وقال الميجر جنرال باتريك رايدر "لن أخوض في افتراضات وأتكهن بما قد يحدث بخلاف القول بأنه لا أحد يريد رؤية حرب إقليمية أوسع نطاقا".
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يتبادل "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.