الجيش الإسرائيلي يوافق على خطط لمهاجمة لبنان

قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه وافق على خطط عملياتية لتنفيذ هجوم في لبنان في وقت تصعّد فيه إسرائيل وميليشيا حزب الله من حدة خطابهما وهو ما قد يؤدي إلى شن حرب.

وأضاف الجيش "في إطار تقييم الوضع، جرت الموافقة على خطط عملياتية لشن هجوم في لبنان والتصديق عليها، واتخذت قرارات حيال مواصلة زيادة جاهزية القوات في الميدان"، بحسب "رويترز".