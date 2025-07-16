الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صاروخا أطلق الأربعاء من اليمن بعد إطلاق صفارات الإنذار في عدد من مناطق البلاد.

وقال الجيش في بيان "إثر إطلاق صفارات الإنذار قبل وقت قصير في العديد من مناطق اسرائيل، تم اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن".

ولم تتبن جهة محددة حتى الآن إطلاق الصاروخ.

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وشنّ الحوثيون في اليمن هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس.

واستهدفوا أيضا بشكل متكرر حركة الملاحة البحرية في خليج عدن، وتحديدا سفنا يتهمونها بالارتباط بإسرائيل، وذلك تضامنا مع فلسطينيي قطاع غزة.

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وردا على ذلك، شنّت إسرائيل غارات عدة على اليمن، بينها هجمات على مدينة الحديدة الساحلية في وقت سابق من تموز/يوليو.