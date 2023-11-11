"الإندبندنت": الضفة الغربية تتعرض لأكبر عملية استيلاء عدوانية من قبل المستوطنين

تتعرض أراضي الضفة الغربية، المحتلة 1967، لأكبر عملية استيلاء عدوانية من قبل المستوطنين تحت تهديد السلاح والضرب منذ 50 عامًا. ومن المرجح أن ترقى هذه الأعمال إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل القسري، بحسب جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية في تقرير نشرته، اليوم السبت، أن "نحو 450 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها نحو 3 ملايين فلسطيني، وأن المستوطنات مبنية على الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967، وهي تتوسع بشكل مطرد؛ وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وغالبًا ما يُشار إليها على أنها العقبة الرئيسة أمام السلام وأمام حل الدولتين".

وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، إن "عنف المستوطنين الذي ترعاه الدولة كان في ارتفاع منذ فترة طويلة، ويستخدم إلى جانب القيود المفروضة على البناء وخنق الوصول إلى المرافق، لإجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم".