تسريبات جديدة عن "إخفاق7 أكتوبر" تكشف "تقاعس" قيادات أمنية إسرائيلية

كشفت قناة إسرائيلية عن جانب جديد من أوجه "إخفاق 7 أكتوبر"، تمثل بـ"تقاعس" الأجهزة التنفيذية والأمنية الإسرائيلية عشية هجوم حماس على المستوطنات.

وذكرت قناة "الآن 14"، أمس الاثنين، أن تحذيرات عاجلة وصلت الشرطة الإسرائيلية ليلة الهجوم، ومن ثم دفعت بعناصر من قوة "يمام" الإسرائيلية إلى مستوطنات غلاف غزة.

و"يمام" هي "القوة الشرطية الخاصة" التي تعمل كوحدة أمن إسرائيلية لمكافحة الإرهاب.

وعلى الرغم من ذلك، أوضحت القناة أن شعبة العمليات في الشرطة عملت بمعزل عن باقي الأجهزة ولم ترسل إليها المعلومات التحذيرية.

وبحسب القناة، فإن الشرطة الإسرائيلية كانت من بين الكيانات الحيوية للغاية إبان الهجوم وأن عناصرها أسهموا في منع كوارث أكبر بكثير مما حدث، والعديد منهم سقطوا قتلى خلال التصدي لهجوم حماس.

وأشارت القناة إلى ما وصفته بـ "التفاصيل المزعجة" التي وصلت إليها بشأن أسلوب عمل شعبة العمليات التابعة للشرطة.