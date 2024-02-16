"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بقتل 3 أشخاص على أساس عرقي

اتهمت قوات "الدعم السريع" في السودان، الخميس، عناصر الجيش السوداني والنظام السابق، بقتل 3 أشخاص "على أساس عرقي وجهوي مع التمثيل بجثثهم".

وقالت في بيان: "قامت مليشيا البرهان وكتائب النظام البائد الإرهابية، بذبح ثلاثة أشخاص على أساس عرقي وجهوي والتمثيل بجثثهم".

ووصفت تلك الواقعة بأنها "مشهد يشبه السلوك الإجرامي لهذه المجموعات المتطرفة وينافي الأخلاق، والمروءة، والدين، والقوانين"، وفق البيان.

وتابعت القوات: "ندين هذه الجريمة البشعة؛ نطالب المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان لإدانة هذه الانتهاكات الفظيعة بحق شعبنا".

وختمت القوات البيان قائلة: "إننا مصممون على إنهاء هذه الحرب لصالح شعبنا وبناء السودان على أسس جديدة وعادلة، وتشكيل جيش قومي يحمي أرضنا وشعبنا ولا يرتهن لحزب أو يخضع لتنظيم ايدلوجي إرهابي".