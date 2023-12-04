حماس تعلن تأسيس "طلائع طوفان الأقصى" في لبنان

أعلنت حركة حماس في لبنان، اليوم الاثنين، تأسيس ما أسمتها "طلائع طوفان الأقصى"، ودعت الشباب الفلسطيني للالتحاق بها، ليكونوا ضمن "طلائع المقاومة".

وقالت الحركة في بيان، إن قرارها هذا يأتي "تأكيدًا على دور الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة والمشروعة، واستكمالاً لما حققته عملية (طوفان الأقصى)، في قطاع غزة".