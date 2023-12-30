إسرائيل: الضربات المكثفة أثرت على وجود حزب الله قرب الحدود

وتتبادل مليشيا حزب الله إطلاق النار مع إسرائيل عند الحدود منذ هجوم حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر، ما أشعل صراعا استقطب الجماعة اللبنانية وغيرها من الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط.

لكن العنف لا يزال قاصرا إلى حد بعيد على مناطق عند الحدود التزاما بما يقول مراقبون إنها قواعد غير مكتوبة للاشتباك بين الخصمين اللذين يتوعد أحدهما الآخر بعواقب وخيمة في حال نشوب حرب.

وتقول إسرائيل إنها لا تسعى إلى فتح جبهة في الشمال، إذ حذر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بيروت من أنها ستتحول "إلى غزة" إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.

وقال هاغاري إن أهداف الضربات الجوية والمدفعية الأخيرة شملت منصات إطلاق ومجمعات عسكرية وفرقا تابعة لمليشيا حزب الله.