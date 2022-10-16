الحكومة الفلسطينية تدعو مصر للضغط على إسرائيل

دعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، مصر للضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها في الأراضي الفلسطينية، وذلك في أعقاب الحملة الإسرائيلية المتواصلة منذ أيام في القدس المحتلة، والضفة الغربية.

وجاء دعوات الحكومة الفلسطينية، خلال استقبال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السفير المصري الجديد لدى فلسطين إيهاب سليمان، بمدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث تسلم مهامه الجديدة.

وطلب اشتية خلال اللقاء "أن تتدخل مصر للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين".

ودعا مصر للتدخل "حتى لا يبقى الدم الفلسطيني محركاً للحملة الانتخابية الإسرائيلية"، وفق ما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء "وفا".

وأوضح أنه "في ظل انسداد الأفق السياسي والفراغ السياسي الخطير الذي نعيشه، فإن استراتيجية الحكومة الفلسطينية مبنية على تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين".

وأضاف اشتية: "تتمثل استراتيجية الحكومة الفلسطينية بالتوجه نحو العمق العربي، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتقديم خدمة أفضل للمواطن، والعمل على برنامج إصلاحي".

بدوره، شدد السفير المصري سليمان، على موقف بلاده الداعم لفلسطين، مشيراً إلى أن مصر ستبذل كافة الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أسابيع، تصاعدا في الأوضاع، حيث شن الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واسعة، كما قتل عدداً من الفلسطينيين في منطقة شمال الضفة الغربية.