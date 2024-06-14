غالانت: فرنسا تتبنى "سياسات معادية" ولن نشارك في مبادرتها الثلاثية

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن زعماء مجموعة السبع وافقوا خلال قمتهم في إيطاليا على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة؛ لمناقشة خريطة طريق لنزع فتيل التوتر بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

يأتي ذلك بعد زيادة حدة التوتر مؤخرًا بين إسرائيل والميليشيا التي أطلقت نحو 150 صاروخًا على إسرائيل في هجوم هو الأكبر لها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وتعهدت الميليشيا بزيادة تصعيد عملياتها بعد اغتيال أحد قادتها البارزين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.