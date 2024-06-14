غالانت: فرنسا تتبنى "سياسات معادية" ولن نشارك في مبادرتها الثلاثية
استبعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الانضمام إلى مبادرة روج لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي تشكل فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل بموجبها مجموعة اتصال للعمل على نزع فتيل التوتر على حدود إسرائيل مع لبنان.
وقال غالانت في بيان نقلته وكالة "رويترز"، "بينما نخوض حربا عادلة دفاعا عن شعبنا، تتبنى فرنسا سياسات معادية لإسرائيل".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن زعماء مجموعة السبع وافقوا خلال قمتهم في إيطاليا على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن فرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة؛ لمناقشة خريطة طريق لنزع فتيل التوتر بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.
يأتي ذلك بعد زيادة حدة التوتر مؤخرًا بين إسرائيل والميليشيا التي أطلقت نحو 150 صاروخًا على إسرائيل في هجوم هو الأكبر لها منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي.
وتعهدت الميليشيا بزيادة تصعيد عملياتها بعد اغتيال أحد قادتها البارزين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.