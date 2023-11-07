الحوثيون يعلنون إطلاق "دفعة كبيرة" من المسيّرات تجاه أهداف إسرائيلية

قالت مليشيات الحوثيين في اليمن، اليوم الإثنين، إنها أطلقت "دفعة كبيرة" من الطائرات المسيرة على "أهداف مختلفة وحساسة" في إسرائيل، خلال الساعات الماضية.

وأشار بيان صادر عن القوات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثيين، نشره المتحدث العسكري باسم القوات على منصة "إكس"، إلى أن الهجوم أسفر عن "إيقاف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات"، دون تسميتها أو الإشارة إلى مناطق وقوعها.

وأكد البيان استمرار القوات العسكرية التابعة للحوثيين في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية، التي أسماها بـ"النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني، واستجابةً لنداءات شعبنا اليمني العظيم وكافة شعوب الأمة، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على إخواننا في غزة".