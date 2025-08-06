الأردن.. الوزراء الجدد يؤدون القسم الدستوري أمام الملك

أدى تسعة وزراء القسم الدستوري اليوم الأربعاء، أمام الملك عبد الله الثاني، بعد أن أجرى جعفر حسان رئيس الحكومة أول تعديل على حكومته.

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ونشرت إرم نيوز اليوم، توقعات بأسماء الوزراء المغادرين والمحتملين، وقد تطابقت مع المعلومات الرسمية الصادرة اليوم عن الحكومة الأردنية، حيث جرى رسميًا تعيين نضال القطامين وزيرا للنقل، وبدرية البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام، وعبد اللطيف النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ورائد العدوان وزيرا للشباب، وإبراهيم البدور وزيرا للصحة، وصائب الخريسات وزيرا للزراعة، وعماد الحجازين وزيرا للسياحة والآثار، وطارق أبو غزالة وزيرا للاستثمار، وأيمن سليمان وزيرا للبيئة.

وغادر الحكومة كل من الوزراء: لينا عناب وزير السياحة والآثار، وخالد الحنيفات وزير الزراعة، وأحمد العويدي وزير دولة، ومثنى غرايبة وزير الاستثمار، وفراس الهواري وزير الصحة، ومعاوية الردايدة وزير البيئة، ووسام التهتموني وزير النقل، وعبد الله العدوان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وخير أبو صعيليك وزير دولة لتطوير القطاع العام، ويزن الشديفات وزير الشباب.

وكان الملك عبد الله الثاني كلف جعفر حسان برئاسة الحكومة في الخامس عشر من سبتمبر 2024، خلفاً لحكومة بشر الخصاونة.

وحسان (57) عاماً يحمل الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف والماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد والماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن ودرجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية في باريس.

وسبق وأن شغل موقع مدير مكتب الملك قبل توليه رئاسة الحكومة، وشغل موقع وزير التخطيط، وكان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006).