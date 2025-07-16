قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي جديد على دمشق (فيديو)

أكد مصدران أمنيان وقوع قتلى وجرحى في ضربة إسرائيلية جديدة على وزارة الدفاع وقوات الأمن في سوريا.

وكانت وكالة رويترز قالت إنه سُمع دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق، عصر اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت عن شهود.

وهزت عدة انفجارات دمشق اليوم، إثر غارات إسرائيلية، كان أبرزها غارة استهدفت محيط القصر الرئاسية.

كما تعرضت هيئة الأركان السورية في دمشق اليوم الأربعاء، لغارات جوية عنيفة شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إنه سُمع دوي انفجارات عنيفة في دمشق بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة.

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من جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت هيئة الأركان السورية، مشيرة إلى أن هذه الغارات جاءت كتحذير للجيش السوري للانسحاب من السويداء.