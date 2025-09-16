عبر محورين.. الجيش الإسرائيلي يبدأ اجتياح مدينة غزة (فيديو)

بدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هجوما من محورين على مدينة غزة مع بدء المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" والتي تهدف لاحتلال المدينة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة بتقدم لآليات عسكرية إسرائيلية باتجاه المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من مدينة غزة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف وقصف مكثفة قبل تقدم قواته إلى مناطق تل الهوا والكلية الجامعية، جنوب مدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد زرع خلال ساعات فجر اليوم الثلاثاء، روبوتات مفخخة في أجزاء من الحي الذي يشكل خاصرة مدينة غزة الجنوبية، قبل انفجارها لتدمر مناطق واسعة منه.

وأفاد مواطنون فلسطينيون بسماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة غزة، جراء عمليات التفجير التي نفذها الجيش الإسرائيلي.

وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية موازية من المناطق الشمالية من مدينة غزة؛ إذ نفذ عمليات قصف ونسف واسعة في منطقة الكرامة والشيخ رضوان شمال المدينة.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن "سلاح الجو الإسرائيلي شن 850 غارة على مدينة غزة خلال الأسبوع الماضي تمهيدا للعملية البرية".

وأشارت قناة "كان" الإسرائيلية إلى أنه تمهيدا لتوسيع القتال، أدخل الجيش الإسرائيلي خلال الليل واليوم، مدرعات مفخخة (روبوتات) إلى أطراف مدينة غزة بهدف تدمير المباني والبنى التحتية لدخول المزيد من القوات إلى المدينة.