عبر تحركات عسكرية.. رموز نظام السودان السابق يحاولون العودة للواجهة

تشير أنباء متداولة في السودان إلى محاولة أعضاء حزب المؤتمر الوطني السوداني العودة إلى واجهة الأحداث في بلاد تشهد صراعا عسكريا طاحنا منذ نحو 3 أشهر.

وجرى حل "المؤتمر الوطني" السوداني بشكل رسمي عام 2019، بعد إسقاط نظام عمر البشير، الذي كان يتزعم الحزب.

وتداول ناشطون سودانيون أنباء تحدثت عن اجتماع عُقد أخيرا في ولاية الشرق، بين الجيش السوداني وأعضاء من الحزب المنحل.

وذكر ناشطون أن الاجتماع، الذي عُقد في ولاية كسلا، شهد حضور أحمد هارون المساعد السابق للبشير.

ويبدو أن "رموز النظام السابق" يهدفون من هذه الاجتماعات الانحياز للجيش في صراعه المسلح بمواجهة قوات الدعم السريع.