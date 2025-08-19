كاتس يعقد اجتماعًا للمصادقة على خطط الهجوم في غزة

عقد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اجتماعًا مع رئيس الأركان إيال زامير، وعدد من كبار قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية؛ لبحث المصادقة على خطط الهجوم في غزة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، شارك في الاجتماع نائب رئيس الأركان تامير ياداي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، ومسؤولو شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، إضافةً إلى ممثلين عن جهاز الأمن العام "الشاباك" وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين.

جاء ذلك، بعد أن أبلغت حماس قطر ومصر موافقتها على مقترح تقدمتا به لهدنة جديدة، بينما أكدت القاهرة أن الكرة باتت "في ملعب" إسرائيل.

لكن مسؤولًا إسرائيليًا بارزًا شدد، الثلاثاء، على رغبة الحكومة في إعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة في أي اتفاق مقبل.

وقال المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، إن موقف الحكومة الإسرائيلية لم يتغير وهي متمسكة بمطلب إطلاق سراح جميع الرهائن.