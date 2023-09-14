ثلاثة قتلى في قصف إسرائيلي استهدف مدينة طرطوس الساحلية

قتل جنديان سوريان الأربعاء جراء قصف إسرائيلي على محافظة طرطوس الساحلية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بينما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل شخص ثالث في الاستهداف الذي طال مستودع أسلحة لحزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله "في تمام الساعة 17,22 من بعد ظهر اليوم (14,22 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفاً بعض مواقع دفاعنا الجوي في طرطوس".

وأشار الى أن ذلك أدى الى "استشهاد عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

من جهته، تحدث المرصد السوري، عن مقتل ثلاثة عسكريين، بينهم اثنان من القوات السورية والثالث لا يزال مجهول الهوية، نتيجة ضربات جوية إسرائيلية على موقعين عسكريين في ريف محافظة طرطوس.

وأشار الى استهداف مستودع للأسلحة "تابع لحزب الله اللبناني قرب قريتي الجماسة - دير الحجر، وقاعدة دفاع جوي تابعة لقوات النظام في قرية كرتو تبعد عن موقع الاستهداف الأول 10 كيلومتر".

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة. وأخرجت الضربات الإسرائيلية مراراً مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة إثر استهدافهما.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت مواقع في طرطوس، المحافظة الساحلية الواقعة في غرب سوريا على البحر المتوسط، وتضم قاعدة بحرية للقوات الروسية.