تفاهم بين اليمن والأمم المتحدة لخفض تكلفة التأمين في الموانئ المحررة

وقعت الجمهورية اليمنية، اليوم الأحد، مع الأمم المتحدة، مذكرة تفاهم أولية، تهدف إلى خفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المتواجدة في المحافظات المحررة.

ومثّل اليمن في مراسم التوقيع على المذكرة، التي جرت في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، وزير النقل عبد السلام حُميد، بينما مثّل الجانب الأممي، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية للبرنامج الإنمائي، عبد الله الدردري.

ونصت المذكرة الأولية، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت"، على إيداع وديعة كتأمين في "نادي الحماية التأمينية"، بالعاصمة البريطانية لندن، الأمر الذي سيعمل بدوره على تخفيض رسوم التأمين على السفن والبواخر التي تضاعفت رسومها إلى 16 ضعفاً، بسبب ظروف الحرب، مقارنة مع الوضع الطبيعي.

وستهدف الوديعة التأمينية إلى جذب وجهة الخطوط الملاحية العالمية، وناقلات الشحن التجارية، إلى ميناء عدن، والموانئ الأخرى في المحافظات المحررة، مما سيساهم في تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.

وبيّن وزير النقل اليمني عبد السلام حُميد، في تصريح له على هامش مراسم التوقيع، أن الوديعة التأمينية "تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، مشيرًا إلى أن "التوقيع على الاتفاق النهائي سيجري بين الطرفين مطلع شهر سبتمبر/أيلول المقبل".

وتطرّق حُميد إلى إنجاز الانتهاء من نقل مخزون الناقلة النفطية "صافر"، مشدداً في الوقت نفسه على "ضرورة استكمال كافة مراحل الخطة المتبقية، والمتعلقة بالتخلص من الخزان"، كما لفت إلى كافة العوائد والحقوق المالية الخاصة بالنفط الخام المتواجد فيه، بالإضافة إلى أن الخزان السابق "صافر" تعود ملكيته لوزارة النفط والمعادن التابعة للحكومة الشرعية.

من جانبه، قال المسؤول الأممي عبد الله الدردري إن الأمم المتحدة هدفها في اليمن "العمل على الانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة النهوض في كل الجوانب، من خلال دعمها للخط والمشاريع الكفيلة بإنعاش التنمية والاقتصاد اليمني، وتحقيق التعافي الكامل".

وتسببت حالة الحرب، التي يعيشها اليمن منذ عدة سنوات، بمضاعفة ورفع التكلفة التأمينية البحرية، مما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع التجارية والمواد الغذائية الأساسية، والمنتجات الاستيرادية المختلفة.