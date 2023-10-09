مقتل عنصر في حزب الله بقصف إسرائيلي على الجنوب
قال مصدران مقربان من حزب الله ومصدر أمني لبناني إن أحد عناصر حزب الله قُتل في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الاثنين، وفقا لـ"رويترز".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان، أنه قتل "عددا من المسلحين المشتبه بهم" تسللوا من لبنان، بينما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، (رسمية)، أن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي، وصولاً إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية.
ودعا الجيش "المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".
وأصدر حزب الله بياناً، في وقت سابق اليوم، نفى فيه صحة معلومات عن اشتباكات بين بعض أفراده والجيش الإسرائيلي.
وكان حزب الله أعلن أمس أنه أطلق "أعداداً كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجّهة" على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا.