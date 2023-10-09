مقتل عنصر في حزب الله بقصف إسرائيلي على الجنوب

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان، أنه قتل "عددا من المسلحين المشتبه بهم" تسللوا من لبنان، بينما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، (رسمية)، أن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية منطقة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي، وصولاً إلى بلدات مروحين والبستان والزلوطية.

ودعا الجيش "المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم".