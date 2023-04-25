السودان.. الجيش والدعم السريع يجددان تبادل التهم بخرق الهدنة

وقالت قوات الدعم السريع إن "الادعاء الكذوب بأن قواتنا تعمل على تحريك قوات واحتلال مصفى الجيلي إنما تأتي استمرارًا لحملة التضليل بعدما كشفنا ألاعيبهم وعدم التزامهم بالهدنة في نشرتين صباح اليوم".

وأكدت "تمسكها بالهدنة المعلنة باعتباره نابع من مسؤوليتها الأخلاقية والتزامها الذي قطعته إلى الدول الشقيقة والصديقة التي طالبت بتجديد الهدنة لفتح ممرات إنسانية للمواطنين ورعايا الدول الأجنبية".

ولفتت إلى أنها "تسيطر بشكل كامل على عموم منطقة بحري وشرق النيل، وأن المناطق التي ادعى الانقلابيون بالتحرك نحوها للسيطرة عليها هي في الأصل ضمن مناطق سيطرتها".

كما لفتت انتباه الرأي العام العالمي والمحلي إلى ما أسمته "الهجوم العشوائي الذي ظلت تقوم به القيادات الانقلابية ضد المدنيين الأبرياء عبر الطيران، والذي تسبب في مقتل العشرات بمناطق متفرقة في الخرطوم، منها على سبيل المثال أحياء الكلاكلة والصالحة والمنصورة بأم درمان، كما أن عمليات القصف العشوائي بالمدافع ما زالت تحصد أرواح الأبرياء من أبناء الشعب السوداني"، وفق البيان.

وأشارت قوات الدعم السريع إلى "التنسيق المحكم بينها وبين البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية، والذي أسهم في إجلائها جميعًا إلى أماكن آمنة"، ومن بينها البعثة الإسبانية التي تم إجلاؤها من مقر السفارة بـ "غاردن سيتي" بموكب يضم 10 مركبات.

وجددت قوات الدعم السريع التأكيد على "التزامها بالهدنة المعلنة والمساعدة في تسهيل أي إجراءات أو القيام بأي أعمال من شأنها تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب السوداني".

من جانبه، قال الجيش السوداني على لسان الناطق الرسمي باسمه إنه "بالرغم من سريان الهدنة لمدة 72 ساعة التي وافقت عليها القوات المسلحة، إلا أننا نرصد الكثير من الخروقات التي تقوم بها الميليشيا المتمردة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم".

وأضاف الجيش في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، أن "هذه الخروقات تتمثل في استمرار التحركات العسكرية للمتمردين داخل وخارج العاصمة ومحاولة احتلال مواقع وتقييد تحركات المواطنين، وحركة كثيفة بمجموعات متفاوتة نحو مصفى الجيلي بغرض استغلال الهدنة في السيطرة على المصفى لخلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد".