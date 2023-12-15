وزير الخارجية السعودي: لا مبرر لعدم المناداة بوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إنه لا توجد حاجة لمزيد من التصعيد في المنطقة، وذلك ردا على سؤال عن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

كما صرح الوزير للصحفيين في أوسلو، بأنه يأمل أن يحظى قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمزيد من الدعم.

وأضاف: "نتطلع إلى أن يكون هناك قبول أكثر بالذات من الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت سابقا الفيتو لأننا لا نعتقد أن هناك مبررا لعدم المناداة بوقف لإطلاق النار في ظل ما نراه في غزة".