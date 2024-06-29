حماس: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار

وفشلت جهود الوسيطين قطر ومصر، المدعومة من الولايات المتحدة، حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتقول حماس إن أي اتفاق يجب أن ينص على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تقبل سوى وقف مؤقت للقتال حتى تقضي على حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007.

كما اتهم حمدان الولايات المتحدة بممارسة الضغط على حماس لقبول الشروط الإسرائيلية.

وأوضح: "ما يُنقل عن الإدارة الأمريكية يأتي في سياق ممارسة الضغوط المختلفة على الحركة حتى توافق على الورقة الإسرائيلية، كما هي دون تعديل عليها".

وأضاف: "نتابع بأسف موقف الإدارة الأمريكية التي تصر على تحميل حماس مسؤولية تعطيل التوصل لاتفاق، على الرغم من ترحيب حماس بما ورد في خطاب بايدن من تأكيد على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل والإعمار والتبادل"، في إشارة إلى تبادل محتمل للرهائن المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح محتجزين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.