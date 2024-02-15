السلطة الفلسطينية تطالب بعقوبات دولية على سموتريتش وبن غفير

طالبت السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، بفرض عقوبات دولية أمريكية على وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "إكس"، إن من سمَّتهما "الثنائي الفاشي"، يشكلان "تهديدًا خطيرًا للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة والعالم".

ودان البيان تصريحاتهما الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، بحجة أنها "تشكل خطرًا وجوديًّا على إسرائيل".