12 قتيلا في حي الصبرى وخان يونس بغزة

قُتل 12 فلسطينيًا، وأصيب العشرات بجراح، اليوم الخميس، بعد قصف للطيران الإسرائيلي لمنازل في حي الصبرى، وخان يونس في غزة.

واستهدفت مُسيرة إسرائيلية مركبة فلسطينية ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص، وجرح 7 آخرين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة مدنية مأهولة في منطقة عبسان شرق خانيونس أسفر عن مقتل 5 مواطنين، وجرح 7 آخرين وُصفت حالتهم بالخطيرة.

وبحسب شهود عيان، فإن النار اشتعلت بالسيارة لمدة ساعة كاملة قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من إطفائها وانتشال جثامين القتلى المتفحمة جرّاء الحريق الناجم عن الاستهداف، بالإضافة إلى الجرحى من المكان ونقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية شقة سكنية مأهولة في حي الصبرى شرق مدينة غزة بصاروخين؛ ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص، وجرح 13 آخرين.

وبحسب مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، فإن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف شقة سكنية بصاروخين على الأقل في حي الصبرة إلى الشرق من مدينة غزة؛ ما أسفر عن مقتل 7 مواطنين، بينهم 3 أطفال وسيدة، وجرح 13 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني في المدينة.