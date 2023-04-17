قرقاش: لا بديل عن الحوار للتوصل إلى حل سياسي في السودان

شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، اليوم الإثنين، على أنه "لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي في السودان".

وقال الدكتور أنور قرقاش في تغريدة عبر تويتر معلقا على الأزمة في السودان: "لا بديل عن مسار الحوار للتوصل إلى حل سياسي يجنّب السودان المزيد من المعاناة ويعيده إلى طريق الانتقال السلمي والدستوري".

وأضاف: "يتطلب ذلك وقفا فوريا لإطلاق النار وانخراطا إيجابيا في محادثات جادة بين كافة الأطراف".

وأكد قرقاش على "أن يكون الدور العربي فاعلاً ومحورياً لمساعدة الأشقاء على تخطي هذه الأزمة".