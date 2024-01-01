بريطانيا تعتزم توجيه ضربات جوية للحوثيين بعد هجمات البحر الأحمر

أفادت صحيفة الغارديان، بأن بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على ميليشيا الحوثي، وأبرزت أنها والولايات المتحدة تعدان بيانًا مشتركًا لإصدار تحذير نهائي للحوثيين.

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أمس الأحد، إن بريطانيا "لن تتردد في اتخاذ إجراء مباشر" ضد ميليشيا الحوثي، بعد أن أغرقت الولايات المتحدة 3 زوارق تابعة للميليشيا في البحر الأحمر.

وأوضح شابس، في مقال نشرته صحيفة "تلغراف"، أن الحكومة ستمنع وقوع المزيد من الهجمات، وستُوقف التهديدات التي تتعرض لها الملاحة في البحر الأحمر.

وشدد الوزير في مقاله: "يتعين على الحوثيين أن يدركوا بوضوح، أننا ملتزمون بمحاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة على عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية".

وقال الجيش الأمريكي إن زوارق من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في اليمن، أطلقت النار على السفينة "ميرسك هانغتشو" التجارية واقتربت على بعد أمتار منها، فيما ردت المروحيات الأمريكية عليها بإطلاق النار.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن "عددًا من أطقم الزوارق الحوثية المسلحة قُتلوا، ولم يصب أحد على متن السفينة".

وأشار تقرير "الغارديان" البريطانية إلى انضمام مدمِّرة تابعة للبحرية الملكية إلى الجهود الدولية لردع الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر. وتشارك فيها سفن حربية أمريكية وفرنسية في فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة أطلق عليها اسم عملية "حارس الأزدهار".

وأشارت الصحيفة إلى زعم الحوثيين المدعومين من إيران أن هجمات البحر الأحمر مرتبطة بإسرائيل والسفن التي تتجه إلى موانئ إسرائيلية بهدف إنهاء الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الذي يستهدف قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه تحدث مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، عن هجمات ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر.

ووصف كاميرون في منشور على موقع "إكس"، الهجمات بأنها "تهدد حياة الأبرياء والاقتصاد العالمي"، وأضاف "لقد أوضحت أن إيران تشارك في المسؤولية عن منع هذه الهجمات نظرًا لدعمها الطويل الأمد للحوثيين".