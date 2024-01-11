قصف عنيف يستهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعدد من الأحزمة النارية المكثفة.

وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف محيط مستشفى شهداء الأقصى شمال مدينة دير البلح بعدد من الصواريخ ما سبب أضرارا مادية بالغة في الجدران وسيارات الإسعاف، فضلًا عن سقوط الشظايا في الساحة وداخل مباني المستشفى.

وقال الناطق في وزارة الصحة بغزة الدكتور أشرف القدرة، إن القصف الإسرائيلي يهدف إلى إخراج المستشفى عن الخدمة لا سيما أنه الوحيد في المحافظة الوسطى.